2018-09-20T15:49:37+03:00
Общество

25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка

Виктория ЯКУШИНА
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Судебные приставы-исполнители в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и, как следствие, является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.

УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 25 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б.

На торги выставлено:

движимое заложенное имущество на сумму 67 млн 037 тыс. рублей (легковые и грузовые автомобили, фургоны, прицепы и др.);

недвижимое незаложенное имущество на сумму 574 тыс. рублей (земельный участок).

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