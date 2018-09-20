Жительница Тульской области украла кошелек у 89-летней пенсионерки
51-летняя жительница города Богородицка Тульской области признана виновной в краже.
Как выяснилось, 11 августа 2018 года женщина находилась в почтовом отделении, где увидела, что 89-летняя пенсионерка достала кошелек и положила на кассовую стойку, чтобы перевести деньги внуку.
Дождавшись, когда пожилая женщина отвлечется, тулячка подошла к кассовой стойке, забрала кошелек и сбежала. Ущерб составил 2750 руб. 90 копеек.
Приговором мирового судьи судебного участка № 7 похитительнице назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.
Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ущерб в настоящее время не возмещен, гражданский иск заявлен не был.