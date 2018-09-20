В Тульской области работает телефонная линия "Ребенок в опасности"

20 Сент. 14:48 2018-09-20T14:48:29+03:00

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Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» - немедленное реагирование в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Телефонная линия позволяет правильно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на и жизнь и здоровье, а также оперативно и своевременно реагировать на такие сообщения.

На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий номер – 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Обратиться на телефонную линию «Ребенок в опасности» можно не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, в случае если жизни ребенка что-либо угрожает и т.д.

Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией из озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто звонит, определяется и записывается.

Особо следует отметить:

- телефонная линия «Ребенок в опасности» работает КРУГЛОСУТОЧНО;

- звонок бесплатный;

- дежурный сотрудник следственного управления выслушает Ваше обращение, скоординирует Ваши действия, в случае необходимости пример меры реагирования;

- обращение будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.