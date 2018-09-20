Полицейские и ФСБшники ловили мигрантов на тульских полях

20 Сент. 14:40 2018-09-20T14:41:08+03:00

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Сотрудниками полиции и УФСБ были проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства на сельскохозяйственных полях в деревне Шепилово в Туле.

В результате проделанной работы было составлено 13 административных протоколов.

Из них 5 - за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания).

8 - за незаконное осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности.

Работа по выявлению нарушений в сфере миграции проводится на постоянной основе.