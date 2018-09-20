2018-09-20T14:31:43+03:00
Общество

В Туле прошла приемка дороги на улице Доктора Гумилевской

Виктория ЯКУШИНА
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Накануне, 18 сентября, состоялась приемка выполненных работ по ремонту дорожного полотна на улице Доктора Гумилевской.

В приемке приняли участие представители общественности, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу, представители подрядной организаций.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» подрядной организацией ООО «Билдинг Констракшен» на ул. Доктора Гумилевской от д. 2 до д. 10 проведен ремонт дорожного покрытия протяженностью 1,5 тыс. кв.

Всего по программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» в Туле будет проведен ремонт дорог на 59 объектах.

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