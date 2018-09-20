В День туризма в Туле пройдут бесплатные экскурсии по городу
Гиды расскажут об интересных фактах и тульских легендах
Фото: Алексей ФОКИН
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27 сентября 2018 года бесплатные экскурсии пройдут по новой Тульской набережной, самой старой улице города — улице Пятницкой (сегодня Металлистов), знаковым местам и достопримечательностям исторического центра Тулы.
Гиды расскажут об интересных фактах и тульских легендах.
Сбор групп у Центра приёма гостей Тульской области на пл. Восстания (рядом с ТЦ «Утюг») в 10, 14, 16 и 18 часов.