Туляки могут стать донорами костного мозга

20 Сент. 13:59 2018-09-20T13:59:17+03:00

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Тула присоединяется к донорской акции, приуроченной ко Всемирному дню доноров костного мозга.

Акция пройдет с 15 по 23 сентября 2018 года. Ее цель – спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Сдать кровь на типирование можно по 23 сентября 2018 года в лабораториях Центра молекулярной диагностики CMD.

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Зачем нужны донорские акции?

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн руб. Государство на это денег не выделяет. Многим такие суммы не по карману – были случаи отказа от трансплантаций.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Информация о донорстве и конкретных акциях в регионе помогает привлекать в регистр новых потенциальных доноров.