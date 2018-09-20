Туляки судятся из-за аннулированных туров с «Натали Турс»

20 Сент. 13:53 2018-09-20T13:54:17+03:00

Указанная в тексте заочного решения итоговая сумма взыскания почти в три раза превышает полученную туроператором сумму оплаты туруслуги

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Между потребителем и турагентом был заключен договор реализации туристского продукта. Туроператором по указанному договору выступало ООО «Панорама Тур». Организация осуществляла туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали Турс». В июле на официальном сайте туроператора появилось сообщение об аннулировании ООО «Панорама Тур» всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно.

На предъявленную потребителем туроператору претензию с требованиями возвратить деньги за оплаченные, но неоказанные туристские услуги, ответ не был получен. Деньги не возвращены.

Поданный Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в защиту прав потребителя иск о взыскании суммы, уплаченной по договору о реализации путевки, неустойки за просрочку выполнения требования потребителя, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворен. Указанная в тексте заочного решения итоговая сумма взыскания почти в три раза превышает полученную туроператором сумму оплаты туруслуги.

На сегодняшний день в Управление обратились 14 потребителей, пострадавших от действий ООО «Панорама Тур». Подготовлены и направлены в суды Тулы и области еще 5 исковых заявлений к туроператору. Дела находятся на стадии рассмотрения.