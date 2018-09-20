В Туле на ул. Пробной могут установить камеру для наблюдения за нарушителями скоростного режима
Евгений Авилов провел прием граждан по личным вопросам
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В Туле могут установить камеру для наблюдения за водителями, которые не соблюдают скоростной режим при проезде улицы Пробной. С просьбой оказать содействие в этом вопросе обратилась местная жительница к главе администрации Тулы Евгению Авилову. Данный вопрос будет проработан.
Также Людмила Находнева уточнила сроки подключения домов к газопроводу. Выяснилось, что все работы по строительству завершены. В настоящее время в АО «Тулагоргаз» переданы документы на врезку в магистральный газопровод.