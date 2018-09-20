2018-09-20T13:25:48+03:00
Общество

В Туле на ул. Пробной могут установить камеру для наблюдения за нарушителями скоростного режима

Евгений Авилов провел прием граждан по личным вопросам
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле могут установить камеру для наблюдения за водителями, которые не соблюдают скоростной режим при проезде улицы Пробной. С просьбой оказать содействие в этом вопросе обратилась местная жительница к главе администрации Тулы Евгению Авилову. Данный вопрос будет проработан.

Также Людмила Находнева уточнила сроки подключения домов к газопроводу. Выяснилось, что все работы по строительству завершены. В настоящее время в АО «Тулагоргаз» переданы документы на врезку в магистральный газопровод.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея