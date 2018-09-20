В тульских школах реализуется проект «Увлекательная география»

20 Сент. 11:45 2018-09-20T11:46:15+03:00

В 2018-2019 учебном году программы проекта посвящены Году театра

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19 сентября педагоги Детско-юношеского центра в туле провели интерактивную программу для обучающихся Центра образования № 22 – лицея искусств.

Программа состоялась в рамках проекта организации познавательной внеурочной деятельности «Увлекательная география».

В 2018-2019 учебном году программы проекта посвящены Году театра. В рамках программы ребята знакомятся с национальными особенностями, традициями страны, «путешествуют» по городам и открывают для себя секреты знаменитых театров: римский Колизей, оперный театр в Милане - Ла Скала, знаменитый площадной театр и карнавал в Венеции.

Мальчишки и девчонки приняли участие в веселых играх и мастер-классах: строили архитектурные сооружения, делали венецианские маски, разыгрывали театральные этюды комедии дель арте, а в конце мероприятия с удовольствием учились накручивать итальянские спагетти.

Впереди участников проекта «Увлекательная география» ждет путешествие в Грецию, колыбель европейского театра.