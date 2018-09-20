2018-09-20T11:44:53+03:00
Общество

Артем Муницын принял участие в фестивале «Движение – это жизнь!»

Виктория ЯКУШИНА
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В Курганской области, на базе санатория «Лесники», прошел фестиваль «Движение – это жизнь!». Фестиваль молодых инвалидов состоялся в 13-й раз.

Его участниками стали более 100 человек – волонтеры и инвалиды в возрасте 16-44 лет.

На фестивале работали площадки по развитию волонтерского движения, танцевального и театрального направления. Были представлены лучшие практики проведения дистанционного образования для молодежи. Для участников были подготовлены мастер-классы, творческие встречи с известными людьми, квесты и инклюзивные спортивные соревнования по бегу, дуйболу, футболу, дартсу и армрестлингу.

В мероприятии принял участие главный инструктор-специалист сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Артем Муницын.

Он провел мастер-класс по вовлечению в волонтерское движение людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, творческую встречу с участниками мероприятия, где поделился своим опытом в данном направлении работы, а также принял активное участие в работе в рамках сессии «Диалог на равных».

Активным участникам мероприятия Артем вручил памятные подарки от администрации города Тулы и пожелал успехов в реализации их идей.

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