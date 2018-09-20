2018-09-20T11:42:29+03:00
Происшествия

В Тульской области оперативники силой заставили мужчину признаться в преступлении

Также на их счету избиение потерпевших
Мария ВЛАСОВА
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Суд признал виновными 3 бывших оперуполномоченных Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в превышении должностных полномочий.

Для повышения показателей служебной деятельности полицейские вынудили потерпевшего признаться в незаконном обороте наркотиков, психотропных веществ. Позже уголовное дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления.

Этим же приговором один из экс-оперативников, а также еще 2 действующих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков признаны виновными в совершении двух преступлений по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». В ходе ссоры они избили 2 потерпевших.

Суд назначил двум оперативникам 3 года 3 месяца лишения свободы, еще одному экс-полицейскому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы. Двум другим — назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка каждого осужденного в доход государства.

Всем осужденным назначено дополнительное наказание. На 3 года их лишили права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления. Отбывать наказание оперативники будут в исправительной колонии общего режима.

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