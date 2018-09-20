2018-09-20T10:49:31+03:00
Происшествия

В Тульской области гендиректор ООО «Мужские сорочки» сокрыла более 8,8 млн рублей

Деньги должны были быть списаны в бесспорном порядке для погашения недоимки общества по налогам и страховым взносам
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

И.о. Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Генерального директора ООО «Мужские сорочки» обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Женщина, зная о долге организации по налогам и страховым взносам, дала указания главному бухгалтеру и заместителю генерального директора по экономике и финансам подготовить распорядительные письма. Они были направлены в адрес контрагентов, у которых имелись договорные отношения с ООО «Мужские сорочки».

В письмах указывалось о перечислении денег в счет расчетов по заключенным с ними договорам, на расчетные счета контрагентов ООО «Мужские сорочки» по выставленным счетам на оплату, минуя расчетные счета организации.

Оганизации-дебиторы на счета организаций-кредиторов ООО «Мужские сорочки», минуя расчетные счета перечислили более 8, 8 млн рублей.

Деньги должны были быть направлены на расчетные счета предприятия, откуда списаны в бесспорном порядке для погашения недоимки общества по налогам и страховым взносам в размере свыше 21, 3 млн руб. Однако этого не произошло.

Обвиняемая сокрыла 8 861 365,64 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея