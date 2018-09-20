В Тульской области гендиректор ООО «Мужские сорочки» сокрыла более 8,8 млн рублей

20 Сент. 10:49 2018-09-20T10:49:31+03:00

Деньги должны были быть списаны в бесспорном порядке для погашения недоимки общества по налогам и страховым взносам

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И.о. Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Генерального директора ООО «Мужские сорочки» обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Женщина, зная о долге организации по налогам и страховым взносам, дала указания главному бухгалтеру и заместителю генерального директора по экономике и финансам подготовить распорядительные письма. Они были направлены в адрес контрагентов, у которых имелись договорные отношения с ООО «Мужские сорочки».

В письмах указывалось о перечислении денег в счет расчетов по заключенным с ними договорам, на расчетные счета контрагентов ООО «Мужские сорочки» по выставленным счетам на оплату, минуя расчетные счета организации.

Оганизации-дебиторы на счета организаций-кредиторов ООО «Мужские сорочки», минуя расчетные счета перечислили более 8, 8 млн рублей.

Деньги должны были быть направлены на расчетные счета предприятия, откуда списаны в бесспорном порядке для погашения недоимки общества по налогам и страховым взносам в размере свыше 21, 3 млн руб. Однако этого не произошло.

Обвиняемая сокрыла 8 861 365,64 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам.

Уголовное дело направлено в суд.