2018-09-20T10:15:56+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина из супермаркета украла пакет с мобильником и спортивными штанами

Она заплатит 15 тысяч рублей за кражу
Мария ВЛАСОВА
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Суд огласил приговор в отношении жительницы Белевского района, обвиняемой в краже.

Женщина в магазине «Дикси» в районном центре открыла дверцу ячейки камеры хранения, которая была не заперта. Убедившись, что за ней никто не наблюдает она украла из нее пакет с вещами. Содержимое пакета составили сотовый телефон со с вставленной в него флешкартой, а также спортивные штаны, творог и сухари.

Хозяйке похищенных вещей был причинен материальный ущерб на общую сумму 5 450 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала. Женщина пояснила, что в магазин пришла за покупками. Когда открыла камеру хранения, чтобы положить свои вещи, увидела чужой пакет, и решила его похитить.

Суд признал женщину виновной. Теперь ей придется выплатить штраф — 15 тысяч рублей.

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