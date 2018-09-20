В Тульской области на рабочего упал бункер для хранения соли вместе с содержимым

20 Сент. 10:01 2018-09-20T10:01:22+03:00

Обвинение настаивает, что ведущим инженером строительного отдела была допущена ошибка при проектировании

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В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено уголовное дело. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

6 сентября 2017 года на ФПС «Новомосковск» ООО «Руссоль» при наполнении бункеров хранения соли из-за ошибки, допущенной при проектировании ведущим инженером строительного отдела, произошло ЧП.

Бункер для хранения соли обрушился и вместе с содержимым упал на помощника оператора цеха выварки соли. В это время он находился на своем рабочем месте. Смерть помощника оператора наступила на месте происшествия.

Ведущий инженер признана виновной в совершении преступления. Ей назначен 1 год ограничения свободы. Также суд на 2 года лишил женщину права заниматься инженерно-техническим проектированием.

По информации Новомосковского городского суда Тульской области, до вступления приговора суда в законную силу инженер находится под подпиской о невыезде.