В Тульской области на рабочего упал бункер для хранения соли вместе с содержимым
В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено уголовное дело. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
6 сентября 2017 года на ФПС «Новомосковск» ООО «Руссоль» при наполнении бункеров хранения соли из-за ошибки, допущенной при проектировании ведущим инженером строительного отдела, произошло ЧП.
Бункер для хранения соли обрушился и вместе с содержимым упал на помощника оператора цеха выварки соли. В это время он находился на своем рабочем месте. Смерть помощника оператора наступила на месте происшествия.
Ведущий инженер признана виновной в совершении преступления. Ей назначен 1 год ограничения свободы. Также суд на 2 года лишил женщину права заниматься инженерно-техническим проектированием.
По информации Новомосковского городского суда Тульской области, до вступления приговора суда в законную силу инженер находится под подпиской о невыезде.