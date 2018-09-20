2018-09-20T09:41:41+03:00
Общество

В Туле на ул. Марата и ул. Тимирязева ремонтируют бортовой камень

Продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»
Мария ВЛАСОВА
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В Туле на ул. Марата и ул. Тимирязева ремонтируют бортовой камень. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Всего по проекту в этом году ремонтируют 14 дорог по следующим улицам: Скуратовская, Вильямса, Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту), Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства), Пушкина (пос. Косая Гора), Ложевая, Марата, Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н.Руднева до ул. Тимирязева), М. Горького (пос. Косая Гора), Демешковская (пос. Косая Гора), Чмутова, Ликбеза, Павшинский мост, Тимирязева.

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