В Туле продолжается ремонт тротуаров

20 Сент. 09:41 2018-09-20T09:41:23+03:00

Работы проводятся в рамках программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»

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Всего в этом году ремонт тротуаров в Туле запланирован на 67 объектах. С подрядной организацией «ГАРАНТ-ДорСтрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту еще пяти объектов.

В настоящее время работы полностью завершены на 43 объектах, ведется подготовка к сдаче ряда объектов. Продолжаются работы, в частности, по ул. Советской, ул. Революции, ул. Смидович.

Так, на ул. Советской ремонт выполняет подрядная организация ООО СУ «Ламма» в рамках муниципального контракта.

Часть тротуара будет отремонтирована в плитке (9,3 тыс. кв. м), часть – заасфальтирована (5,7 тыс. кв. м). На всем протяжении тротуара будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, произведено обустройство тактильных наземных указателей на подходах к пешеходным переходам.