2018-09-20T09:38:40+03:00
Происшествия

ДТП на Фрунзе в Туле спровоцировало сильный дорожный затор

Об этом сообщают очевидцы
Виктория ЯКУШИНА
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Около восьми часов утра 20 сентября 2018 года, в районе пересечения улиц Демонстрации и Фрунзе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают очевидцы

Столкнулись два легковых автомобиля. У одного из них серьезно пострадала передняя часть корпуса.

На месте работают сотрудники УГИБДД и регулировщик.

ДТП в Туле спровоцировало сильный дорожный затор на улицах Фрунзе и Демонстрации, а также на Льва Толстого. Автомобили движутся со скоростью 3-5 км/ч.

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