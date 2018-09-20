Три поселка в Туле останутся без воды 20 сентября
20 сентября 2018 года с 11:00 и до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресам:
п. Ленинский:
- ул. Центральная,
- ул. Куйбышева,
- ул. Лермонтова,
- ул. Чкалова,
- ул. За мир,
- ул. Жуковского,
- ул. Гоголевская,
- ул. Краснодонцев,
- ул. Северная,
- ул. Слободская,
- ул. Молодёжная,
- ул. Тульская,
- ул. Дорожная,
- ул. Новослободская,
- ул. Тургеневская,
- ул. Полевая,
- пер. Полевой,
- ул. Площадь Мира,
- ул. Луговая.
Данное ограничение вводится в связи с производством ремонтных работ по адресу: п. Ленинский, ул. Центральная, д.121.
Кроме того, с 11:00 до 17:00 будет ограничена подача холодной воды в поселке Хомяково, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ АО «ТГЭС» на ТП-831.
Также, с 10:00 и до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды в поселке Рождественский на улицах:
- Московская,
- Федорова,
- Октябрьская,
- 40 лет Октября.
Данное ограничение вводится в связи с производством ремонтных работ по адресу: п. Рождественский, ул. Московская, д.4 (по письму фонда капитального строительства).
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.