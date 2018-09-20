2018-09-20T09:52:04+03:00
Общество

Три поселка в Туле останутся без воды 20 сентября

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал»
Виктория ЯКУШИНА
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20 сентября 2018 года с 11:00 и до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресам:

п. Ленинский:

- ул. Центральная,

- ул. Куйбышева,

- ул. Лермонтова,

- ул. Чкалова,

- ул. За мир,

- ул. Жуковского,

- ул. Гоголевская,

- ул. Краснодонцев,

- ул. Северная,

- ул. Слободская,

- ул. Молодёжная,

- ул. Тульская,

- ул. Дорожная,

- ул. Новослободская,

- ул. Тургеневская,

- ул. Полевая,

- пер. Полевой,

- ул. Площадь Мира,

- ул. Луговая.

Данное ограничение вводится в связи с производством ремонтных работ по адресу: п. Ленинский, ул. Центральная, д.121.

Кроме того, с 11:00 до 17:00 будет ограничена подача холодной воды в поселке Хомяково, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ АО «ТГЭС» на ТП-831.

Также, с 10:00 и до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды в поселке Рождественский на улицах:

- Московская,

- Федорова,

- Октябрьская,

- 40 лет Октября.

Данное ограничение вводится в связи с производством ремонтных работ по адресу: п. Рождественский, ул. Московская, д.4 (по письму фонда капитального строительства).

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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