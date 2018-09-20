20 Сент. 09:14 2018-09-20T09:16:41+03:00

В ближайшее время тульские волонтеры-медики посетят ФАПы в Белевском районе

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Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село». Акция стартовала 19 сентября в с. Ханино Суворовского района.

Студенты-волонтеры тульского областного медицинского колледжа и медицинского института ТулГУ, а также врачи ФАПов будут консультировать жителей отдаленных населенных пунктов области.

- Будущие медики знакомятся со спецификой сельской медицины, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. - Новые ФАПы, хорошие условия для их работы и эта акция помогут привлечь молодежь для работы на селе.

В ближайшее время тульские волонтеры-медики посетят ФАПы в Белевском районе.