В Туле ликвидировали боеприпасы, найденные в деревне Кураково
Это два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны
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19 сентября в Туле ликвидировали боеприпасы, найденные в деревне Кураково Белевского района. Это два артиллерийских снаряда калибром 100 мм и 76 мм времен Великой Отечественной войны.
Обезвредили боеприпасы на Шипиловском полигоне специалисты подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.