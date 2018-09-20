2018-09-20T08:50:50+03:00
Происшествия

В Туле ликвидировали боеприпасы, найденные в деревне Кураково

Это два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны
Мария ВЛАСОВА
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19 сентября в Туле ликвидировали боеприпасы, найденные в деревне Кураково Белевского района. Это два артиллерийских снаряда калибром 100 мм и 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Обезвредили боеприпасы на Шипиловском полигоне специалисты подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.

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