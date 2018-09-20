В Туле горящую дачу тушили семь пожарных

20 Сент. 08:45 2018-09-20T08:53:16+03:00

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19 сентября загорелась дача в СНТ "Мыза-1". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:43.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако по периметру дома обгорели стены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.