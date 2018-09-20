В Туле пожарные порядка трех часов добирались до полыхающего здания

20 Сент. 08:38 2018-09-20T08:40:00+03:00

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19 сентября на ул. Железнодорожной загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:43. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии в 19:07, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 19:12.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорели сервера и пластиковая обшивка стен. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.