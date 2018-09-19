Вячеслав Чапкин получил медаль "Трудовая доблесть"
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19 сентября 2018 года в Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню оружейника.
В рамках мероприятия были вручены государственные и региональные награды.
Из рук первого заместителя Губернатора – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова медаль "Трудовая доблесть" III степени получил Вячеслав Вячеславович Чапкин - генеральный директор ПАО "НПО"Стрела".