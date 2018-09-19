Ремонт "подземки" на пересечении Мосина и Советской в Туле продолжается

19 Сент. 16:53 2018-09-19T16:53:29+03:00

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Приступив 1 августа 2018 года к работам по ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мосина и ул. Советской в Туле, подрядная организация выполнила:

- ремонт потолка (штукатурка поверхностей потолков и стен, декоротивная отделка потолков с созданием эффекта «шуба», окраска потолков и стен),

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара,

- ремонт отмостки.

Проведена установка светильников внутреннего и наружного освещения, замена электропроводки и автоматики.

Осуществлена замена «витражей» торговых павильонов и входных групп.

Выполнена установка поручней спуска в подземный переход в объеме более 325 пог. м.

Проведена очистка поверхности стен от загрязнений (граффити).

Ремонт продолжается.