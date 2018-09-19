Ремонт "подземки" на пересечении Мосина и Советской в Туле продолжается
Приступив 1 августа 2018 года к работам по ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мосина и ул. Советской в Туле, подрядная организация выполнила:
- ремонт потолка (штукатурка поверхностей потолков и стен, декоротивная отделка потолков с созданием эффекта «шуба», окраска потолков и стен),
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара,
- ремонт отмостки.
Проведена установка светильников внутреннего и наружного освещения, замена электропроводки и автоматики.
Осуществлена замена «витражей» торговых павильонов и входных групп.
Выполнена установка поручней спуска в подземный переход в объеме более 325 пог. м.
Проведена очистка поверхности стен от загрязнений (граффити).
Ремонт продолжается.