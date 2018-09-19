На улице Руднева в Туле будет ограничено движение трамваев
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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В период проведения с 20 по 30 сентября 2018 года работ по ремонту дороги на улице Николая Руднева в Туле будет ограничат движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева.
В связи с этим на период проведения работ движение трамваев маршрутов №№ 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме:
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Будет организовано дополнительное транспортное сообщение автобусом № 13 от Красного Перекопа до станции Южной по следующей схеме: пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная.