20 сентября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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20 сентября 2018 года с 9:00 до 16:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Советской и Фр. Энгельса.
Также, 9:00 до 13:00 отключат светофоры объекты на пересечении улиц Болдина и Оружейной.
Введение данных ограничений связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».