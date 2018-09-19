20 сентября в Туле пройдет плановое отключение светофоров

19 Сент. 16:41 2018-09-19T16:42:02+03:00

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

Изменить размер текста: A A

20 сентября 2018 года с 9:00 до 16:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Советской и Фр. Энгельса.

Также, 9:00 до 13:00 отключат светофоры объекты на пересечении улиц Болдина и Оружейной.

Введение данных ограничений связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».