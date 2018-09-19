2018-09-19T16:42:02+03:00
Общество

20 сентября в Туле пройдет плановое отключение светофоров

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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20 сентября 2018 года с 9:00 до 16:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Советской и Фр. Энгельса.

Также, 9:00 до 13:00 отключат светофоры объекты на пересечении улиц Болдина и Оружейной.

Введение данных ограничений связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

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