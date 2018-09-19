Алексей Дюмин предложил учредить в регионе премию имени Е.Н. Сабинина

19 Сент. 15:46 2018-09-19T15:46:35+03:00

Премия будет вручаться за значительный вклад в разработку и производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения

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19 сентября 2018 года в Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню оружейника.

- В Туле оружейным делом занимаются целые династии мастеров, а наш оборонно-промышленный комплекс по праву считается гордостью региона и всей страны. За прошедшие столетия тульское оружие стало символом надежности и высокого качества, – отметил присутствующий на мероприятии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сегодня ОПК региона объединяет 25 предприятий, а доля военно-технической продукции составляет четверть от объема производства обрабатывающей промышленности. По словам Алексея Дюмина, это заслуга всех работников – от слесарей и операторов станков до главных конструкторов.

Благодаря оружейникам Тульская область продолжает носить почетное звание мастерской России, а Тула – ее оружейной столицы.

- В числе ваших достижений – создание современных противотанковых, зенитных, артиллерийских комплексов, штурмового вооружения, оружия для бронетехники. Своими знаниями, опытом и мастерством вы помогаете укреплять обороноспособность России, формируете опережающий научно-технологический потенциал, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин также предложил учредить в следующем году премию имени Евгения Николаевича Сабинина, которая будет вручаться за значительный вклад в разработку и производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.