В селе Архангельское сгорела хозяйственная постройка

19 Сент. 15:27 2018-09-19T15:27:11+03:00

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19 сентября 2018 года в 13:09 в службу спасения сообщили о возгорании хозяйственной постройки в селе Архангельское Чернского района Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-69, ПЧ-109 и ПЧ-88.

Пламя удалось погасить за четыре минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела хозяйственная постройка.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.