В селе Архангельское сгорела хозяйственная постройка
Пострадавших нет
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19 сентября 2018 года в 13:09 в службу спасения сообщили о возгорании хозяйственной постройки в селе Архангельское Чернского района Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-69, ПЧ-109 и ПЧ-88.
Пламя удалось погасить за четыре минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела хозяйственная постройка.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.