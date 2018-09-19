2018-09-19T15:25:23+03:00
Происшествия

Житель Тульской области осужден за грабеж на мосту и кражу из квартиры

Мужчина получил несколько лет "строгача"
Виктория ЯКУШИНА
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В Ефремове 25-летнего местного жителя осудили за грабеж и кражу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, первое преступление мужчина совершил в ночь с 18 на 19 апреля 2018 года.

Пьяный грабитель на лестничном пролете пешеходного моста железнодорожной станции напал на мужчину, вытащил у него из заднего кармана джинсов кошелек с 1500 рублей и сбежал.

На второе преступление мужчина пошел в ночь с 28 на 29 мая 2018 года снова пьяным. Он незаконно проник в чужую квартиру в многоквартирном доме по улице Мира города Ефремова и похитил оттуда ноутбук, мобильный телефон и портативную акустическую колонку на общую сумму 26 325 рублей.

За содеянное, суд назначил жителю Тульской области наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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