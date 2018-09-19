2018-09-19T15:18:17+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил Большую игру с призовым фондом 1 млн рублей в честь своего 30-летнего юбилея

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам принять участие в Большой игре, приуроченной к 30-летнему юбилею Банка. Призовой фонд игры составляет 1 миллион рублей
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Принять участие в игре могут клиенты Банка – держатели дебетовой или кредитной карты УРАЛСИБ любой категории.

Для того чтобы принять участие в игре, необходимо не позже 23 сентября 2018 года зарегистрироваться в Большой игре на сайте Банка.

После этого участники будут получать на номер мобильного телефона, указанный при регистрации, смс-сообщения с заданиями, которые необходимо выполнить за определенный период времени.

В финале игры ключевым условием будет скорость выполнения задания. Участник, первым выполнивший финальное задание, станет победителем игры и получит суперприз 300 тысяч рублей. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 30 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 400 тысяч рублей.

Старт Большой игры запланирован на 25 сентября 2018 года. Последнее задание участники выполнят до 30 сентября 2018 года включительно. Подведение итогов и выплаты денежных призов состоятся до 31 октября 2018 года.

Подробную информацию об организаторе, сроках проведения, призах уточняйте на сайте www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57

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