На Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации

19 Сент. 13:56 2018-09-19T13:57:23+03:00

По факту нападения поданы заявления в полицию

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На улице Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации «Крис» П.

- По факту произошедшего были поданы заявления в полицию. Личность нападавшего устанавливается, - сообщили в департаменте транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Отметим, что передвижные комплексы выставляются в местах определяемых УГИБДД УМВД России по Тульской области, на основе проводимого анализа аварийности.

Все материалы фотофиксации, полученные передвижными комплексами, поступают на обработку в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Все передвижные комплексы являются собственностью Тульской области. За порчу имущества следует уголовная ответственность.