На Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации
На улице Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации «Крис» П.
- По факту произошедшего были поданы заявления в полицию. Личность нападавшего устанавливается, - сообщили в департаменте транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
Отметим, что передвижные комплексы выставляются в местах определяемых УГИБДД УМВД России по Тульской области, на основе проводимого анализа аварийности.
Все материалы фотофиксации, полученные передвижными комплексами, поступают на обработку в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области.
Все передвижные комплексы являются собственностью Тульской области. За порчу имущества следует уголовная ответственность.