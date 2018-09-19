2018-09-19T11:35:56+03:00
Досуг

В Туле пройдет фестиваль «Верь в себя!»

Фестиваль состоится в Городском концертном зале
Виктория ЯКУШИНА
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26 сентября состоится Гала-концерт участников Ежегодного фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя!».

В день гала-концерта можно будет побывать на выставке декоративно-прикладного искусства, где будут представлены работы умельцев фестиваля в различных техниках исполнения или посетить литературную гостиную.

Участники фестиваля продемонстрируют свой талант в номинациях вокал и инструментальная музыка, хореография и художественное слово, что позволит людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть неограниченные возможности души и творчества.

Фестиваль состоится в Городском концертном зале 26 сентября в 17.00 по адресу: Тула, ул. Советская, 2.

Телефоны для справок: 55-04-42, 55-05-64.

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