Тульские фонтаны закроют на зиму
Предстоит провести работы на семи объектах
Фото: Алексей ФОКИН
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С 1 октября 2018 года специалисты приступят к консервации фонтанных комплексов в Туле.
Всего предстоит провести работы на семи водометах:
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- в сквере «Тулякам-Героям-Слава»;
- в сквере Л.Н. Толстого;
- на Крестовоздвиженской площади;
- в Могилевском сквере;
- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
- в сквере по адресу: Красноармейский проспект, д. 14.