2018-09-19T11:34:22+03:00
Общество

Тульские фонтаны закроют на зиму

Предстоит провести работы на семи объектах
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 1 октября 2018 года специалисты приступят к консервации фонтанных комплексов в Туле.

Всего предстоит провести работы на семи водометах:

- в сквере Тульского академического театра драмы;

- в сквере «Тулякам-Героям-Слава»;

- в сквере Л.Н. Толстого;

- на Крестовоздвиженской площади;

- в Могилевском сквере;

- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;

- в сквере по адресу: Красноармейский проспект, д. 14.

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