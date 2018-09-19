2018-09-19T11:30:06+03:00
Происшествия

"Нива" перевернулась на крышу после столкновения с "ВАЗом" под Тулой

В результате ДТП в Тульской области пострадал один из водителей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИДД России по Тульской областиФото: УГИДД России по Тульской области
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18 сентября 2018 года в 11:30 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП.

34-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2114», по предварительной информации, врезался в металлический барьер и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 51-летнего мужчины. Машина последнего от удара перевернулась на крышу.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Шевроле» с различными травмами доставлен в районную больницу.

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