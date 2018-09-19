2018-09-19T11:22:53+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ГАЗ"

В результате ДТП в Тульской области пострадал молодой человек
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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18 сентября 2018 года в 7:50 на 53-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района Тульской области произошло ДТП.

22-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21110» столкнулся с автомобилем «ГАЗ 322132», под управлением мужчины 44 лет.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «ВАЗ» получил различные травмы, медицинская помощь оказана на месте происшествия.

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