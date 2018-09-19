Пожар в неэксплуатируемом здании в Кимовском районе тушили восемь человек

19 Сент. 11:19 2018-09-19T11:19:37+03:00

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18 сентября 2018 года в 21:29 в службу спасения сообщили о возгорании неэксплуатируемого здания в селе Хитровщина Кимовского района Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-55 и ПСЧ-56.

Пламя удалось погасить за 9 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.