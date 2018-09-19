В Плавском районе загорелась грузовая "Газель"
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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18 сентября 2018 года в 23:16 в службу спасения сообщили о возгорании грузового автомобиля "Газель" на улице Придорожная деревни Большие Озерки Плавского района Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-15.
Пламя удалось погасить за три минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в автомобиле обгорел моторный отсек, выгорела кабина.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.