2018-09-19T11:16:32+03:00
Происшествия

В Плавском районе загорелась грузовая "Газель"

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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18 сентября 2018 года в 23:16 в службу спасения сообщили о возгорании грузового автомобиля "Газель" на улице Придорожная деревни Большие Озерки Плавского района Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-15.

Пламя удалось погасить за три минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле обгорел моторный отсек, выгорела кабина.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

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