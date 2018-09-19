Водоснабжение в Богородицке полностью восстановлено

19 Сент. 10:49 2018-09-19T10:54:08+03:00

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В 18:05 18 сентября 2018 года в службу спасения сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в городе Богородицке Тульской области.

Без воды остались более 4200 домов различной этажности.

По состоянию на 02:55 водоснабжение полностью восстановлено.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работала оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.