Водоснабжение в Богородицке полностью восстановлено
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В 18:05 18 сентября 2018 года в службу спасения сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в городе Богородицке Тульской области.
Без воды остались более 4200 домов различной этажности.
По состоянию на 02:55 водоснабжение полностью восстановлено.
Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работала оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.