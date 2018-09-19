Жительница Тульской области помогла другу скрыть кровавое убийство в одном из деревенских домов

19 Сент. 10:46 2018-09-19T10:46:05+03:00

За это она пойдет под суд

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38-летняя жительница Белевского района Тульской области обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, женщина стала очевидцем жестокого убийства, которое совершил ее ныне осужденный к десяти годам строгача знакомый.

Дело было в одном из домов в деревне Игнатьево Белевского района 13 января 2018 года.

После того, как мужчина совершил убийство, он потребовал от обвиняемой, чтобы она помогла переместить тело с места происшествия, а также убрать комнату от следов преступления. Обвиняемая согласилась, после чего они с осужденным вынесли тело во двор дома, затем она вернулась в указанный дом и стала затирать следы крови, а также собирать оставшиеся личные вещи потерпевшего. После обвиняемая сожгла указанные вещи в печи.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанного преступления женщина признала полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.