2018-09-19T10:46:05+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области помогла другу скрыть кровавое убийство в одном из деревенских домов

За это она пойдет под суд
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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38-летняя жительница Белевского района Тульской области обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, женщина стала очевидцем жестокого убийства, которое совершил ее ныне осужденный к десяти годам строгача знакомый.

Дело было в одном из домов в деревне Игнатьево Белевского района 13 января 2018 года.

После того, как мужчина совершил убийство, он потребовал от обвиняемой, чтобы она помогла переместить тело с места происшествия, а также убрать комнату от следов преступления. Обвиняемая согласилась, после чего они с осужденным вынесли тело во двор дома, затем она вернулась в указанный дом и стала затирать следы крови, а также собирать оставшиеся личные вещи потерпевшего. После обвиняемая сожгла указанные вещи в печи.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанного преступления женщина признала полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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