2018-09-19T10:01:38+03:00
Общество

В Тульской области наблюдается положительная динамика по отдельным уровням техногенного воздействия на окружающую среду

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на совещании в Москве по вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 сентября 2018 года в режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие и предствители Тульской области.

В рамках мероприятия обсудили реализацию комплекса системных мер по сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности региона.

Особое внимание уделили восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, совершенствованию системы особо охраняемых природных территорий, переходу на новую систему обращения с ТКО, а также ликвидации накопленного ранее экологического ущерба.

Кроме того, затронули вопросы внедрения наилучших доступных технологий при решении экологических проблем.

Сергей Ястребов отметил, что в Тульской области наблюдается положительная динамика по отдельным уровням техногенного воздействия на окружающую среду, и оценил вклад руководства региона в улучшение качества жизни туляков.

По итогам совещания правительству Тульской области рекомендовано проработать дополнительные вопросы для включения в национальный проект (программу) «Экология».

Взаимодействие правительства Тульской области и Минприроды России в вопросах охраны окружающей среды нашего региона будет продолжено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея