19 Сент. 10:01 2018-09-19T10:01:38+03:00

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на совещании в Москве по вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды

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18 сентября 2018 года в режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие и предствители Тульской области.

В рамках мероприятия обсудили реализацию комплекса системных мер по сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности региона.

Особое внимание уделили восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, совершенствованию системы особо охраняемых природных территорий, переходу на новую систему обращения с ТКО, а также ликвидации накопленного ранее экологического ущерба.

Кроме того, затронули вопросы внедрения наилучших доступных технологий при решении экологических проблем.

Сергей Ястребов отметил, что в Тульской области наблюдается положительная динамика по отдельным уровням техногенного воздействия на окружающую среду, и оценил вклад руководства региона в улучшение качества жизни туляков.

По итогам совещания правительству Тульской области рекомендовано проработать дополнительные вопросы для включения в национальный проект (программу) «Экология».

Взаимодействие правительства Тульской области и Минприроды России в вопросах охраны окружающей среды нашего региона будет продолжено.