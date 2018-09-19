2018-09-19T09:56:29+03:00
Происшествия

В Пролетарском округе Тулы снова нашли "резиновую" квартиру

Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области полицейские продолжают мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

На территории Пролетарского округа установили случай фиктивной постановки на учет иностранцев. Оказалось, что 53-летний безработный мужчина зарегистрировал в своей квартире 21 мигранта. При этом никому из них не предоставил фактическое место для проживания.

Отметим, что за минувшие сутки сотрудниками полиции региона установлено пять фактов фиктивной постановки на учёт. В каждом из случаев проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых.

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