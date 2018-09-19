Алексей Дюмин поздравил тульских оборонщиков с Днем оружейника
19 сентября в России празднуется День оружейника. В этот знаменательный день губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников и ветеранов оборонной промышленности Тульской области. В его поздравительной телеграмме сказано:
"Сегодня в нашем регионе в ОПК трудятся более 30 тысяч человек, внося важный вклад в укрепление обороноспособности страны. Из года в год вы на деле доказываете, что Тула по праву считается оружейной столицей России.
Вы активно участвуете в импортозамещении и уже сейчас выпускаете более 26 наименований гражданской продукции.
Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, внедряете передовые технологии и постоянно увеличиваете объемы производства.
Уверен, что тульская оборонная отрасль находится в надёжных руках преданных своему делу профессионалов, настоящих мастеров.
Спасибо вам за самоотдачу и талант, за напряженную и ответственную работу."
Также глава региона пожелал оборонщикам здоровья, счастья и добра.