Алексей Дюмин поздравил тульских оборонщиков с Днем оружейника

19 Сент. 09:54 2018-09-19T09:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября в России празднуется День оружейника. В этот знаменательный день губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников и ветеранов оборонной промышленности Тульской области. В его поздравительной телеграмме сказано:

"Сегодня в нашем регионе в ОПК трудятся более 30 тысяч человек, внося важный вклад в укрепление обороноспособности страны. Из года в год вы на деле доказываете, что Тула по праву считается оружейной столицей России.

Вы активно участвуете в импортозамещении и уже сейчас выпускаете более 26 наименований гражданской продукции.

Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, внедряете передовые технологии и постоянно увеличиваете объемы производства.

Уверен, что тульская оборонная отрасль находится в надёжных руках преданных своему делу профессионалов, настоящих мастеров.

Спасибо вам за самоотдачу и талант, за напряженную и ответственную работу."

Также глава региона пожелал оборонщикам здоровья, счастья и добра.