Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников ОПК с Днем оружейника

19 Сент. 10:25 2018-09-19T10:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника в России.

В официальном поздравлении, в частности, говорится: «Гимн нашего славного города-героя не зря начинается со слов: «Тула веками оружие ковала…». Столетиями тульские оружейники оттачивали свое мастерство, передавая из поколения в поколение секреты производства уникальных образцов оружия. Именно поэтому Тула по праву снискала себе славу российской оружейной столицы.

Имена Сергея Мосина, Федора Токарева, Николая Макарова, Игоря Стечкина, Аркадия Шипунова, Василия Грязева и других выдающихся тульских оружейников золотыми буквами вписаны в героическую летопись нашего Отечества. Продолжая традиции прославленных земляков, новое поколение инженеров, ученых, конструкторов и мастеров демонстрирует не меньшее мастерство и изобретательность в своей работе. Точность, надежность и качество продукции достигаются кропотливым, самоотверженным трудом, усердием, выдержкой и терпением.

Сегодня оборонный комплекс по-прежнему являет собой фундамент промышленности города и региона. На научно-производственных мощностях тульских предприятий ОПК не прекращается разработка новейших образцов вооружения, которое не имеет достойных аналогов в мире. Все эти достижения мы видим на военных учениях и парадах.

Выражаем слова благодарности тульским оружейникам за высокий профессионализм и преданность своему делу. Благодаря вашему нелегкому и кропотливому труду Россия была, есть и будет великой и независимой державой. Желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия!».