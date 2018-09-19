Жительница Тульской области стала жертвой велокрада
Выясняются все детали произошедшего
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В Дубенском районе Тульской области полицейские поймали подозреваемого в краже велосипеда.
Похититель украл из подъезда многоквартирного жилого дома велосипед, который потерпевшая оставляла там на ночь. Ущерб составил семь тысяч рублей.
В качестве подозреваемого стражи порядка установили 37-летнего безработного мужчину.
Похищенный велосипед у подозреваемого изъяли.
В отделении полиции выясняют все детали незаконной деятельности мужчины.