19 сентября передвижная приемная продолжит работу в Заречье

19 Сент. 09:16 2018-09-19T09:16:14+03:00

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения

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Обращения туляков будут приниматься с 10:00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Шатское», п. Шатск, ул. Садовая, д. 1а (Дом культуры).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.