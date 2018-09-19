С 24 сентября в тульских школах и детсадах включат отопление

19 Сент. 09:08 2018-09-19T09:13:00+03:00

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По состоянию на сегодняшний день температурный режим в учреждениях образования Тулы соблюдается. Однако со следующей недели температура воздуха будет снижаться.

В связи с этим глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил с 24 сентября начать пуск тепла в учреждения дошкольного и школьного образования по заявкам руководителей учреждений образования и здравоохранения.

Кроме того, с 24 сентября начнут работу «горячие линии» по теплу, обратиться можно будет с 9:00 до 18:00.

Центральный территориальный округ – 31-11-90

Пролетарский территориальный округ – 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный территориальный округ – 24-66-98

Зареченский территориальный округ – 47-16-68

Советский территориальный округ – 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству – 8-919-081-23-09