В Туле создадут Координационный центр по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции
Состоялось заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России
Изменить размер текста:
В регионе создадут Координационный центр по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России.
Центр призван обеспечить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50%.
Также в регионе планируется учредить премию имени Героя Социалистического Труда, легендарного директора Тульского оружейного завода Евгения Николаевича Сабинина. Награждать ей будут за достижения в производстве продукции гражданского назначения.