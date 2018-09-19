2018-09-19T08:59:05+03:00
Общество

В Туле создадут Координационный центр по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции

Состоялось заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России
Мария ВЛАСОВА
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В регионе создадут Координационный центр по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России.

Центр призван обеспечить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50%.

Также в регионе планируется учредить премию имени Героя Социалистического Труда, легендарного директора Тульского оружейного завода Евгения Николаевича Сабинина. Награждать ей будут за достижения в производстве продукции гражданского назначения.

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