В Туле создадут Координационный центр по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции

19 Сент. 08:21 2018-09-19T08:59:05+03:00

Состоялось заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России

Изменить размер текста: A A

В регионе создадут Координационный центр по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России.

Центр призван обеспечить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50%.

Также в регионе планируется учредить премию имени Героя Социалистического Труда, легендарного директора Тульского оружейного завода Евгения Николаевича Сабинина. Награждать ей будут за достижения в производстве продукции гражданского назначения.