2018-09-19T08:10:07+03:00
Общество

Губернатор Тульской области поздравил работников ОПК с профессиональным праздником

Алексей Дюмин пожелал здоровья, счастья и добра
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Губернатор Тульской области поздравил работников ОПК с профессиональным праздником. Алексей Дюмин отметил, что сегодня в регионе в оборонной промышленности трудятся более 30 тысяч человек. Из года в год работники ОПК на деле доказывают, что Тула по праву считается оружейной столицей России.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- Вы активно участвуете в импортозамещении и уже сейчас выпускаете более 26 наименований гражданской продукции. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, внедряете передовые технологии и постоянно увеличиваете объемы производства. Уверен, что тульская оборонная отрасль находится в надежных руках преданных своему делу профессионалов, настоящих мастеров. Спасибо вам за самоотдачу и талант, за напряженную и ответственную работу.

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