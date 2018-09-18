В Туле работает горячая линия для приема сообщений о нарушениях при продаже пива в жилых домах

18 Сент. 16:40 2018-09-18T16:40:42+03:00

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Если в вашем многоквартирном жилом доме работает магазин, в котором осуществляется продажа пива в нарушение требований Закона Тульской области №727-ЗТО, можете сообщить об этом по телефонам горячей линии: 36-15-25, 30-48-09.

Горячая линия для приема сообщений граждан о нарушениях при продаже пива в жилых домах открыта управлении экономического развития администрации города Тулы.

С 1 июня 2018 года в соответствии со ст.7-1 Закона Тульской области от 24 июля 2006 года №727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» не допускается розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями в торговых объектах:

1) расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, вход для покупателей в которые организован со стороны двора и (или) торца данных жилых домов;

2) расположенных в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирных жилых домах.

Не допускается на территории Тульской области розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями в торговых объектах, расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, в розлив.

Требования ст.7-1 Закона Тульской области от 24 июля 2006 года №727-ЗТО не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.